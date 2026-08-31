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¿Se pudo evitar? Denuncian que alertas sobre riesgo sísmico en Colombia no se estarían aplicando

La senadora Norma Hurtado cuestionó el funcionamiento de la comisión encargada de revisar los riesgos y las condiciones de construcción en Colombia.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:46 p. m.
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Tres semanas después del terremoto que sacudió a varias zonas de Colombia, vuelve a aparecer una pregunta incómoda: ¿qué se está haciendo para evitar que una emergencia de este tipo vuelva a convertirse en una tragedia?

En Colombia existe una Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes, creada precisamente para analizar las condiciones del país frente a los movimientos telúricos.

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Este organismo revisa aspectos relacionados con las zonas de riesgo, las condiciones de construcción y las recomendaciones que deberían aplicarse para reducir el impacto de un terremoto.

Sin embargo, la senadora Norma Hurtado puso en duda que las conclusiones de este organismo estén llegando realmente a la toma de decisiones.

¿Qué pasó con las conclusiones y recomendaciones de la comisión?

Según la denuncia de la senadora, la comisión tuvo una reunión en junio del año pasado, pero las conclusiones de ese encuentro no se habrían traducido en acciones concretas.

Hurtado cuestionó que, pese a que en este espacio participan entidades y sectores relacionados con la construcción y la ingeniería, las recomendaciones no estarían siendo aterrizadas a las necesidades específicas de las diferentes regiones del país.

Uno de los puntos que genera preocupación es la microzonificación, una herramienta que permite identificar cómo puede comportarse el suelo en diferentes sectores frente a un movimiento sísmico.

Para la congresista, esta información debería tener un papel fundamental en las decisiones sobre construcción y prevención.

¿Y qué pasó con los recursos del Servicio Geológico?

La denuncia también abre otro frente de discusión. De acuerdo con la información expuesta, existirían cuestionamientos sobre el destino que habrían tenido recursos relacionados con la financiación del Servicio Geológico Colombiano durante el anterior Gobierno.

La acusación apunta a que parte de esos recursos podrían haber terminado destinados al pago de influencers y bodegas en redes sociales.

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Se trata de un señalamiento que tendría que ser revisado y sustentado por las autoridades correspondientes para determinar si efectivamente hubo un uso irregular de recursos públicos.

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