Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 31 de 2026
04:45 p. m.
04:45 p. m.
- Lucas ya elstá en Bucaramanga, tras ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia y recibirá atenció por la cardiopatía que padece.
- Han pasado ocho días desde la desaparición de Michelle Dayana, la menor con autismo y epilepsia, en Antioquia. Las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información sobre su paradero.
- Inicia el racionamiento de agua en seis comunas de Medellín. La medida aplicará durante todo septiembre y podría extenderse a más barrios.