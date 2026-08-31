Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

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agosto 31 de 2026
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  • Lucas ya elstá en Bucaramanga, tras ser trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia y recibirá atenció por la cardiopatía que padece.
  • Han pasado ocho días desde la desaparición de Michelle Dayana, la menor con autismo y epilepsia, en Antioquia. Las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información sobre su paradero.
  • Inicia el racionamiento de agua en seis comunas de Medellín. La medida aplicará durante todo septiembre y podría extenderse a más barrios.
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