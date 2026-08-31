Mañana Express lunes 31 de agosto de 2026
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- Habitantes de Manizales reportan un incendio estructural en el centro de la ciudad. Los bomberos trabajan para controlar las llamas.
- Este lunes será el traslado de Lucas Murillo a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca para recibir el tratamiento que necesita para su corazón.
- ¿Dónde está Michelle Dayana? Autoridades continúan con la búsqueda de la menor desaparecida en Buriticá, Antioquia. Ofrecen 50 millones de recompensa para quien ayude a dar con su paradero.
- Una mujer en Bogotá murió tras hacerse una bichectomía en un sitio que si bien tenía permiso para funcionar, no tenía licencia para hacer cirugías, solo podía ofrecer atención general.
- La historia de resiliencia de Diana Herrera. En Mañana Express habló cómo superó el abandono de su mamá, el dolor del maltrato y el abuso.