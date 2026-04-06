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Manchas cafés en la piel de los niños: síntomas de la neurofibromatosis tipo 1

Las principales complicaciones de esta afección se presentan cuando los tumores afectan el tejido nervioso o presionan los órganos internos.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 06 de 2026
06:56 p. m.
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La neurofibromatosis tipo 1 es una afección genética que causa cambios en la pigmentación de la piel y tumores en el tejido nervioso. Algunos de los cambios que se presentan en el color de la piel son marrón claro, pecas en las axilas y la ingle.

Expertos de Mayo Clinic aseguran que estos tumores pueden desarrollarse en cualquier parte del sistema nervioso como el cerebro, la médula espinal y los nervios. Según cifras oficiales, esta enfermedad se diagnostica en 1 de cada 2.500 personas.

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Tumores por neurofibromatosis tipo 1

La neurofibromatosis tipo 1 causa tumores grandes o tumores que pueden presionar un nervio específico. Especialistas revelaron que pese a que los tumores suelen ser benignos, estos pueden llegar a volverse cancerosos.

Por lo general, aparecen en la piel o debajo de la misma. Sin embargo, también pueden presentarse dentro del cuerpo y aumentan a medida de que se envejece. Considerados como neurofibroma plexiforme, estos tumores pueden causar desfiguración si se encuentran cerca del rostro.

¿Cuáles son los síntomas de esto?

Esta enfermedad suele diagnosticarse en la niñez y los síntomas se pueden detectar al momento del nacimiento o antes de los 10 años. Tener más de seis manchas color café con leche podría ser un indicador de esta afección. Otra de las señales son la aparición de pecas en la zona de las axilas o la ingle que, por lo general, aparecen entre los 3 y 5 años.

La baja densidad mineral ósea puede ocasionar que los huesos se formen de manera irregular lo que hace a los pacientes más vulnerables a enfermedades como escoliosis.

El Glioma de la vía óptica, que es un tumor en el nervio que conecta el ojo con el cerebro, también aparece como uno de los síntomas de esta enfermedad. Este suele aparecer a los 3 años y raramente aparece en la infancia tardía.

Los problemas de aprendizaje son otros de los síntomas ya que varios de los pacientes tienen dificultad para la lectura, las matemáticas y retraso para hablar.

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¿Cuáles son las causas de esta enfermedad?

Según Mayo Clinic, la causa de esta afección es un gen alterado que es transmitido por la madre o el padre y se produce al momento de la concepción. Se trata del gen NF1 y se encuentra en el cromosoma 17.

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