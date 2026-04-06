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Donald Trump bromea sobre lanzarse a la presidencia de Venezuela: "Aprenderé rápido español"

El mandatario estadounidense lanzó la afirmación en tono de broma durante una rueda de prensa, asegurando que tiene alta popularidad en el país sudamericano.

Donald Trump presidente de Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 06 de 2026
07:33 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría aspirar a la presidencia de Venezuela, en medio de una intervención ante medios de comunicación en la Casa Blanca. La declaración se dio mientras abordaba distintos temas internacionales, incluyendo la situación política venezolana.

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Durante su intervención, el mandatario aseguró que cuenta con un alto nivel de popularidad en Venezuela. “En las encuestas estoy más alto que nadie”, expresó, sugiriendo que su imagen supera a la de cualquier figura política dentro del país.

Una declaración de Trump en tono de broma

Trump añadió que, una vez finalice con sus responsabilidades actuales, podría viajar a Venezuela, aprender el idioma y quedarse en el país sudamericano como presidente. Eso sí, todo con un tono de broma y dejando claro que están conformes con la designación de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro.

La gente de Venezuela dice que si me postulara a la presidencia, tendría un apoyo mayor que nadie en Venezuela, así que cuando termine con esto, podré ir a Venezuela. Aprenderé español rápidamente, no me llevará mucho tiempo; se me dan bien los idiomas e iré a Venezuela. Me postularé a la presidencia. Pero estamos muy contentos con el presidente electo que tenemos ahora mismo.

Donald Trump y el visto bueno a María Corina Machado

Además de estas declaraciones, Trump nombró a la persona que sí está liderando todas las encuestas en Venezuela de cara a unas eventuales elecciones libres, la ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien es la principal opositora del régimen chavista.

Trump recordó cuando Machado le donó el premio que le entregaron en Oslo. "He detenido ocho guerras, la persona que ganó el Nobel de la Paz dijo ‘usted merece el premio’, María es una gran persona, realmente es una gran persona".

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