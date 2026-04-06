CANAL RCN
Deportes

Santa Fe se ilusiona: así llegan Peñarol, Corinthians y Platense a la fase de grupos de Libertadores

Santa Fe inicia la Copa Libertadores y así llegan Peñarol, Corinthians y Platense. Conozca el presente de sus rivales en el grupo E.

Santa Fe se ilusiona: así llegan Peñarol, Corinthians y Platense al comienzo de grupos de Libertadores

Noticias RCN

abril 06 de 2026
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores e Independiente Santa Fe se ilusiona con hacer un buen papel. El equipo bogotano debutará este jueves en El Campín, donde recibirá a Peñarol desde las 9:00 p. m., en un duelo clave para comenzar con pie derecho.

El pedido explícito de Eduardo Méndez para la hinchada de Santa Fe en Libertadores
RELACIONADO

El pedido explícito de Eduardo Méndez para la hinchada de Santa Fe en Libertadores

El grupo E también lo completan Corinthians y Platense, que se enfrentarán en Argentina en la primera jornada. El panorama muestra realidades distintas entre los rivales del conjunto cardenal.

Peñarol, el rival más fuerte en el arranque

El primer examen para Santa Fe será ante Peñarol, que llega con un presente sólido. El equipo uruguayo es segundo en su liga con 22 puntos, tras sumar siete victorias, un empate y dos derrotas.

Santa Fe dejó escapar el triunfo ante Alianza en 'El Campín': así quedó en la tabla
RELACIONADO

Santa Fe dejó escapar el triunfo ante Alianza en 'El Campín': así quedó en la tabla

Además, en sus últimos cinco partidos registra cuatro triunfos y solo una caída, lo que lo convierte en el rival más en forma del grupo. Su buen momento lo posiciona como uno de los favoritos para avanzar de fase.

Santa Fe, que no atraviesa su mejor momento en la liga local, tendrá una prueba exigente ante un equipo que llega con ritmo y confianza.

Corinthians y Platense, con dudas en su rendimiento

Por el lado de Corinthians, el panorama es distinto. El club brasileño atraviesa una etapa de cambios tras la salida de su entrenador Dorival Junior, quien dejó el cargo por los malos resultados. En su lugar fue anunciado Fernando Diniz.

Santa Fe, al borde de la eliminación en Liga BetPlay: los puntos que debe hacer para entrar a los 8
RELACIONADO

Santa Fe, al borde de la eliminación en Liga BetPlay: los puntos que debe hacer para entrar a los 8

En el Brasileirao, el equipo se ubica en la parte baja de la tabla con apenas 10 puntos y en sus últimos cinco encuentros acumula tres empates y dos derrotas, lo que evidencia su irregularidad.

Platense tampoco llega en su mejor nivel. El conjunto argentino es décimo en su campeonato con 15 puntos en 10 partidos y no ha logrado ganar en sus últimas cinco presentaciones, donde suma tres empates y dos derrotas.

Con este panorama, Santa Fe ve una oportunidad para competir, más allá de que no pasa por su mejor momento y está cerca de firmar su eliminación anticipada en la Liga BetPlay.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eduardo Méndez

Eduardo Méndez reveló por qué Santa Fe fichó a “Shirra” Mosquera tras su paso por Millonarios

Millonarios

Así le ha ido a Millonarios jugando en Chile: el ‘embajador’ enfrentará a O’Higgins

James Rodríguez

Hay novedades sobre la salud de James Rodríguez: contundente comunicado de Minnesota United

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Alias Nias: el temido sicario que tendría más de 50 homicidios en su historial y cayó en Bogotá

Tras un año de investigación, autoridades desmantelan una estructura vinculada a asesinatos, narcotráfico y torturas, que operaba con millonarias rentas ilegales en varias zonas de la ciudad.

Viral

Isabella Ladera sufrió percance con una prenda durante la revelación de género de su bebé

La modelo venezolana es viral tras compartir el momento de la celebración para conocer el género de su bebé.

Donald Trump

Donald Trump bromea sobre lanzarse a la presidencia de Venezuela: "Aprenderé rápido español"

Enfermedades

Manchas cafés en la piel de los niños: síntomas de la neurofibromatosis tipo 1

Automovilismo

Ojo: estas son las motos eléctricas deben hacer tecnomecánica en Colombia