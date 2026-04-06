Santa Fe se ilusiona: así llegan Peñarol, Corinthians y Platense a la fase de grupos de Libertadores

Arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores e Independiente Santa Fe se ilusiona con hacer un buen papel. El equipo bogotano debutará este jueves en El Campín, donde recibirá a Peñarol desde las 9:00 p. m., en un duelo clave para comenzar con pie derecho.

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El grupo E también lo completan Corinthians y Platense, que se enfrentarán en Argentina en la primera jornada. El panorama muestra realidades distintas entre los rivales del conjunto cardenal.

Peñarol, el rival más fuerte en el arranque

El primer examen para Santa Fe será ante Peñarol, que llega con un presente sólido. El equipo uruguayo es segundo en su liga con 22 puntos, tras sumar siete victorias, un empate y dos derrotas.

Además, en sus últimos cinco partidos registra cuatro triunfos y solo una caída, lo que lo convierte en el rival más en forma del grupo. Su buen momento lo posiciona como uno de los favoritos para avanzar de fase.

Santa Fe, que no atraviesa su mejor momento en la liga local, tendrá una prueba exigente ante un equipo que llega con ritmo y confianza.

Corinthians y Platense, con dudas en su rendimiento

Por el lado de Corinthians, el panorama es distinto. El club brasileño atraviesa una etapa de cambios tras la salida de su entrenador Dorival Junior, quien dejó el cargo por los malos resultados. En su lugar fue anunciado Fernando Diniz.

En el Brasileirao, el equipo se ubica en la parte baja de la tabla con apenas 10 puntos y en sus últimos cinco encuentros acumula tres empates y dos derrotas, lo que evidencia su irregularidad.

Platense tampoco llega en su mejor nivel. El conjunto argentino es décimo en su campeonato con 15 puntos en 10 partidos y no ha logrado ganar en sus últimas cinco presentaciones, donde suma tres empates y dos derrotas.

Con este panorama, Santa Fe ve una oportunidad para competir, más allá de que no pasa por su mejor momento y está cerca de firmar su eliminación anticipada en la Liga BetPlay.