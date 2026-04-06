Ecopetrol aprueba vacaciones y licencia no remunerada a Ricardo Roa

La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó la aprobación de las vacaciones y una licencia no remunerada para el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, según decisiones adoptadas en sesión del 6 de abril.

De acuerdo con la información oficial, Roa estará en periodo de vacaciones desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo de 2026. Posteriormente, iniciará una licencia no remunerada a partir del 28 de mayo y por un periodo de 30 días calendario, es decir, hasta el 21 de junio.

Encargo en la presidencia

Durante este tiempo, la Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente.

Hurtado cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector energético y ha ocupado distintos cargos dentro de Ecopetrol, incluyendo la Vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción, así como posiciones ejecutivas en otras compañías del sector.

Continuidad operativa

La compañía aseguró que continuará desarrollando sus actividades con normalidad y en línea con su estrategia empresarial durante la ausencia de su presidente.

Esta decisión se da en medio de la agenda corporativa de la principal empresa de energía del país, responsable de gran parte de la producción de hidrocarburos en Colombia.