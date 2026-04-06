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Ecopetrol aprueba vacaciones y licencia no remunerada a Ricardo Roa

Juan Carlos Hurtado Parra asumirá como presidente encargado durante su ausencia.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol
FOTO: Ecopetrol

Noticias RCN

abril 06 de 2026
08:16 p. m.
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La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó la aprobación de las vacaciones y una licencia no remunerada para el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, según decisiones adoptadas en sesión del 6 de abril.

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De acuerdo con la información oficial, Roa estará en periodo de vacaciones desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo de 2026. Posteriormente, iniciará una licencia no remunerada a partir del 28 de mayo y por un periodo de 30 días calendario, es decir, hasta el 21 de junio.

Encargo en la presidencia

Durante este tiempo, la Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente.

Hurtado cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector energético y ha ocupado distintos cargos dentro de Ecopetrol, incluyendo la Vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción, así como posiciones ejecutivas en otras compañías del sector.

Continuidad operativa

La compañía aseguró que continuará desarrollando sus actividades con normalidad y en línea con su estrategia empresarial durante la ausencia de su presidente.

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Esta decisión se da en medio de la agenda corporativa de la principal empresa de energía del país, responsable de gran parte de la producción de hidrocarburos en Colombia.

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