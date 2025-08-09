Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 8 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 08 de 2025
- Fueron liberados los 45 militares secuestrados en El Tambo, Cauca. Ya ha ocurrido 33 veces lo mismo este año.
- En Nariño, la Armada disparó contra una embarcación en la que iba la alcaldesa de Mosquera. Un funcionario murió en el hecho.
- Preocupa el cierre en la vía al Llano. Todavía no se sabe cuándo se podrá reabrir el corredor entre Bogotá y Villavicencio.