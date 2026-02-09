Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 9 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 09 de 2026
- Por presunta violación de topes electorales y supuesto tráfico de influencias, la Fiscalía imputará a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
- Recorremos los barrios de Montería que quedaron bajo el agua debido al desbordamiento de la hidroeléctrica de Urrá, por cuenta de las fuertes lluvias.
- Congestiones en aeropuertos del país por el plan tortuga iniciado por funcionarios de Migración Colombia.