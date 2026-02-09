CANAL RCN
Economía

Vacaciones 2026: así puede calcular el valor que le pagan con el nuevo salario mínimo

Con el salario mínimo 2026 en $2 millones, así puede calcular cuánto le pagan por vacaciones, la fórmula correcta y los valores según su tiempo trabajado.

Pago de vacaciones cálculo
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:49 p. m.
Con el salario mínimo de 2026 fijado en $2.000.000, muchos trabajadores comenzaron a preguntarse cuánto les corresponde por vacaciones y cómo hacer el cálculo correcto.

En Colombia, todo empleado tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones por cada año trabajado, y estas se pagan con base en el salario ordinario que esté devengando al momento de salir a descanso. Es clave tener en cuenta que el auxilio de transporte no entra en esta liquidación.

¿Cuánto pagan de vacaciones con salario mínimo 2026?

Si una persona que gana el salario mínimo trabajó el año completo (360 días), el cálculo se hace así:

  • Valor de las vacaciones = (salario mensual ÷ 30) × días de vacaciones

Aplicando el salario mínimo de 2026:

  • Salario diario: $2.000.000 ÷ 30 = $66.666,67
  • Vacaciones (15 días): $66.666,67 × 15 = $1.000.000.
Total a pagar por vacaciones: $1.000.000

Otra forma legal de verlo es multiplicar el salario por los días trabajados y dividir entre 720

¿Qué pasa si no trabajó el año completo?

En ese caso, el pago se hace de manera proporcional.

  • Fórmula legal: (Salario × días trabajados × 15) ÷ 360

Datos clave sobre la liquidación de vacaciones

  • El auxilio de transporte no se paga durante vacaciones.
  • Las vacaciones no tienen descuento de salud ni pensión.
  • Se pagan completas, no en cuotas.
  • Si las disfruta, el dinero debe entregarse antes de salir a descanso
