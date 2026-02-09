Demanda en EE.UU. acusa al ICE de negar medicamentos a una niña latina de 18 meses tras su hospitalización

Una demanda presentada en un tribunal federal de Texas acusa a las autoridades de inmigración de Estados Unidos de negar medicamentos a una niña de 18 meses luego de que fuera hospitalizada por una grave enfermedad respiratoria.

Según el documento judicial, la menor fue devuelta a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras recibir el alta médica, sin acceso a los tratamientos prescritos.

La niña, identificada en la demanda como “Amalia”, estuvo detenida durante varias semanas junto a sus padres en un centro de inmigración ubicado en Dilley, Texas. Tras la presentación de la demanda, las autoridades migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump pusieron en libertad a la menor y posteriormente a sus padres.

Hospitalización y presunta negación de tratamiento

De acuerdo con la demanda, Amalia comenzó a presentar fiebre el 1 de enero, llegando a los 40 grados, además de vómitos frecuentes y dificultades para respirar. El 18 de enero fue trasladada a un hospital con niveles extremadamente bajos de saturación de oxígeno, donde permaneció internada hasta el 28 de enero.

Durante su hospitalización, fue diagnosticada con COVID-19, virus respiratorio sincitial, bronquitis viral y neumonía, y recibió oxígeno suplementario. Al salir del hospital, se le indicó el uso de un nebulizador, un medicamento respiratorio y bebidas nutricionales para ayudarla a recuperar peso, tras haber perdido el 10 % de su masa corporal, según la demanda.

El documento sostiene que, al regresar al centro de detención de Dilley —en medio de un brote de sarampión—, el personal abandonó el nebulizador y el medicamento respiratorio, y que las autoridades confiscaron las bebidas nutricionales recetadas para su recuperación.

Versiones contrapuestas sobre la atención médica

Elora Mukherjee, abogada de la familia, afirmó que “la pequeña Amalia nunca debería haber sido detenida” y que “casi muere en Dilley”. También señaló que en ese centro cientos de niños y familias carecen de agua potable suficiente, alimentos saludables, oportunidades educativas y atención médica adecuada.

En respuesta, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que las acusaciones sobre la falta de atención médica y la negación de medicamentos son falsas. Según el DHS, la niña recibió atención médica inmediata, fue hospitalizada cuando enfermó y regresó al centro de detención solo después de que un pediatra autorizó su alta.

La demanda indica que los padres de la menor son originarios de Venezuela, que viven en Estados Unidos desde 2024 y que Amalia es ciudadana mexicana. La familia tiene la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.