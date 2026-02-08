CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
08:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Y la plata de los niños? La Contraloría revela una grave situación del PAE con recursos perdidos.
  • El caso que persigue a Lucho Herrera: cuatro desaparecidos y un rompecabezas de versiones.
  • El aterrador modus operandi de los fleteros que, a pesar de las pruebas, siguen libres por Bogotá.
  • El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de febrero de 2026

Otras Noticias

Super Bowl

Reviva los momentos más icónicos del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo incluyó la participación de artistas invitados como Lady Gaga, Ricky Martin y colombianos que bailaron en la icónica 'Casita' como Karol G y J Balvin.

PAE

¿Y la plata de los niños? La Contraloría revela una grave situación del PAE con recursos perdidos

La entidad da a conocer un informe con preocupantes hallazgos fiscales en el PAE, programa fundamental para los niños.

Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 8 de febrero de 2026

Estados Unidos

El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones