Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026
Noticias RCN
febrero 08 de 2026
08:58 p. m.
- ¿Y la plata de los niños? La Contraloría revela una grave situación del PAE con recursos perdidos.
- El caso que persigue a Lucho Herrera: cuatro desaparecidos y un rompecabezas de versiones.
- El aterrador modus operandi de los fleteros que, a pesar de las pruebas, siguen libres por Bogotá.
- El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones.