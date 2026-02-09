Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 9 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 09 de 2026
04:47 p. m.
- La Fiscalía imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
- La Fiscalía radic+o solicitud de imputación y medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero, la joven que falsificó su título universitario.
- Crece el drama por las lluvias en Córdoba. 27 de 30 municipios están bajo el agua y más de 120.000 personas lo perdieron todo.