CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 9 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
04:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La Fiscalía imputó cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto tráfico de influencias por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.
  • La Fiscalía radic+o solicitud de imputación y medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero, la joven que falsificó su título universitario.
  • Crece el drama por las lluvias en Córdoba. 27 de 30 municipios están bajo el agua y más de 120.000 personas lo perdieron todo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 9 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de febrero de 2026

Otras Noticias

Automovilismo

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida

No siempre hay multa por técnico-mecánica vencida. Conozca el único caso en el que no pueden sancionarlo y cuándo sí aplica el comparendo.

Super Bowl

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El mediático momento se llevó la atención de millones de espectadores, quienes comentaron el suceso.

Lluvias En Colombia

ANLA pide sancionar a Urrá por presunto sobrepaso del embalse tras emergencia por lluvias

Venezuela

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó la venta de una de sus promesas al fútbol del exterior