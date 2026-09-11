1 de cada 10 mujeres reportó violencia psicológica en Bogotá: estas son las conductas más frecuentes

La violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas. También puede manifestarse mediante insultos, intimidaciones, restricciones y comportamientos de control que afectan su autonomía y sus relaciones personales.

En Bogotá, estas conductas fueron identificadas en la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género (EMEG) 2025, elaborada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. Según los resultados, el 9% de las mujeres aseguró haber experimentado violencia psicológica al menos una vez durante los dos años anteriores a la encuesta.

¿Cuáles son las conductas más frecuentes?

Una de las situaciones más reportadas fueron las descalificaciones. El 67% de las mujeres que manifestó haber sufrido violencia psicológica señaló que alguien las había menospreciado con expresiones como “usted no sirve para nada” o “usted nunca hace nada bien”.

Pero los ataques verbales no son la única forma de ejercer esta violencia. El 12% de las encuestadas que reportaron estas experiencias contó que alguien les había impedido reunirse con sus amistades o comunicarse con sus familiares.

A esto se suman las amenazas: el 16% mencionó intimidaciones con armas u otros elementos, o advertencias de posibles ataques con sustancias químicas. Además, el 8% aseguró haber recibido amenazas de muerte.

¿Quiénes ejercen principalmente este tipo de violencia?

La encuesta también indagó por las personas señaladas como responsables de estas conductas. El 73% de las mujeres que reportaron violencia psicológica identificó a su pareja o expareja, mientras que el 26% mencionó a familiares o personas conocidas.

Los porcentajes no son excluyentes, pues las participantes podían señalar a más de una persona.

El estudio también encontró diferencias entre grupos de mujeres. La proporción que reportó violencia psicológica fue del 17% entre quienes viven con sus hijas e hijos sin pareja en el hogar, del 13% entre las menores de 29 años y del 12% entre las mujeres solteras. Estas cifras superan el 9% registrado para el conjunto de las mujeres en Bogotá.

El control de parejas y exparejas también enciende las alertas

Otro de los aspectos evaluados fue el control ejercido por parejas o exparejas. El 30 % de las mujeres manifestó haber vivido este tipo de dinámicas durante los dos años anteriores a la encuesta.

Al revisar los resultados por estado civil, la proporción llegó al 48% entre las mujeres solteras y al 38% entre las separadas. Por edades, el 47% de las jóvenes reportó estas experiencias, frente al 19% de las mujeres de 60 años o más.

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Las cifras también muestran que estas situaciones pueden presentarse incluso cuando la mujer ya no comparte vivienda con su pareja. El 52% de quienes viven con sus hijas e hijos, pero sin pareja en el hogar, reportó dinámicas de control por parte de una pareja o expareja.

La proporción fue del 49% entre quienes comparten vivienda con personas sin vínculos familiares y del 24% entre las mujeres que viven con su pareja, tengan o no hijos.