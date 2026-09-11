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¿Es él? Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', publicó una foto sin máscaras

El influencer eliminó la imagen a los pocos minutos. Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
05:28 p. m.
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En las últimas horas, Camilo Cifuentes, el reconocido influencer de Manizales, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales.

El hombre que se caracteriza por brindarles ayudas a las personas que lo necesitan, publicó una foto en su cuenta de Instagram y, al poco tiempo, la eliminó.

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En la imagen aparecía un hombre tomándose una selfie sin ningún tipo de máscaras y, por lo tanto, los internautas comenzaron a preguntarse de inmediato si esa sería su identidad.

Esta fue la imagen con la que Camilo Cifuentes generó expectativa en las redes sociales

Durante el más reciente fin de semana, Camilo Cifuentes publicó una foto de un hombre sonriendo ante la cámara y escribió el siguiente mensaje:

Gracias, vida.

Sin embargo, después de que la imagen fue eliminada, hubo todo tipo de reacciones en las redes sociales.

"Yo también la vi", "ese no es él", "el de la foto es su manager", "nunca ha dado señales de tener barba", "el verdadero Camilo Cifuentes es moreno" y "se ve muy blanco en esa foto", han sido algunos de los comentarios.

Ya nació el hijo de Camilo Cifuentes: este fue el mensaje de Camila Sepúlveda

El pasado 31 de octubre, Camila Sepúlveda publicó una foto cargando a su bebé y aseguró estar viviendo el mejor momento de su vida.

"Quiero contarles que ya nació Juanito y, con él, una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender. Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar. No existen palabras suficientes para describir lo que siente mi corazón, solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso", escribió.

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"Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto, la madurez, la comunicación y, sobre todo, por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición. Mil gracias, no saben lo que ha significado para mí tanto apoyo", agregó.

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