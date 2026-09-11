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¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027

La Secretaría de Educación de Bogotá estableció las fechas de inicio y finalización de clases, los periodos de receso estudiantil y las vacaciones para los colegios oficiales.

Regreso a clases 2027 calendario escolar
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
07:43 p. m.
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La Secretaría de Educación de Bogotá dio a conocer el calendario académico de 2027 para las instituciones educativas oficiales de la capital. La programación establece cuándo comenzarán las clases, cuáles serán los periodos de vacaciones para los estudiantes y en qué fecha finalizarán las actividades escolares del año.

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De acuerdo con la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026, los colegios públicos de Bogotá tendrán 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres.

Una de las fechas de mayor interés para las familias es el cierre del año escolar. Según el documento oficial, los estudiantes finalizarán sus actividades académicas el domingo 28 de noviembre de 2027. A partir del día siguiente comenzará el receso de fin de año, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2028.

¿Hasta cuándo van las vacaciones de los colegios públicos de Bogotá en 2027?

El regreso a clases está programado para el lunes 25 de enero de 2027. Los estudiantes de las instituciones educativas oficiales tendrán seis semanas de vacaciones al finalizar el calendario académico de este año. Este periodo comenzará el 29 de noviembre de 2027 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2028.

Durante el año también habrá otros periodos de receso estudiantil. El primero será del 11 al 24 de enero, antes del comienzo de clases; posteriormente, los estudiantes tendrán descanso del 22 al 28 de marzo, del 21 de junio al 4 de julio y del 11 al 17 de octubre.

¿Cómo queda el calendario escolar 2027 para los colegios públicos de Bogotá?

La Resolución 1230 de 2026 establece las siguientes fechas para los periodos académicos y los descansos de los estudiantes:

  • Inicio de clases: 25 de enero de 2027.
  • Primer semestre: del 25 de enero al 20 de junio de 2027.
  • Semana santa: del 22 al 28 de marzo.
  • Vacaciones de mitad de año: del 21 de junio al 4 de julio de 2027.
  • Segundo semestre: del 5 de julio al 28 de noviembre de 2027.
  • Receso de octubre: del 11 al 17 de octubre de 2027.
  • Finalización de clases: 28 de noviembre de 2027.
  • Vacaciones de fin de año: del 29 de noviembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

La programación también contempla cinco semanas de desarrollo institucional para directivos docentes y profesores: del 11 al 17 de enero, del 18 al 24 de enero, del 22 al 28 de marzo, del 11 al 17 de octubre y del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2027. Estas jornadas están destinadas a actividades de planeación, evaluación, actualización pedagógica y organización de los establecimientos educativos.

En cuanto a las vacaciones de los docentes y directivos docentes, la resolución establece siete semanas en total. Dos semanas serán del 21 de junio al 4 de julio de 2027 y las cinco restantes irán del 6 de diciembre de 2027 al 10 de enero de 2028.

La Secretaría de Educación del Distrito determinó que las fechas de inicio de clases son de obligatorio cumplimiento para los establecimientos oficiales. Por esta razón, los colegios no podrán establecer discrecionalmente una fecha diferente para comenzar las actividades académicas con los estudiantes.

La resolución fue expedida el 27 de octubre de 2026 por la Secretaría de Educación de Bogotá y establece las disposiciones que deberán seguir las instituciones oficiales de preescolar, básica y media durante el año lectivo 2027.

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