Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 8 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 08 de 2026
08:42 p. m.
08:42 p. m.
- ¿Cuánto costó la implementación de la paz total? UNP revela alarmantes datos.
- Embajador Mauricio Gaona defiende su postura sobre el Acuerdo de Paz y responde al expresidente Santos.
- Colombia y EE. UU. trabajan en la creación de un software para operaciones contra grupos armados.
- Nuevos hallazgos de la Contraloría sobre los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud.