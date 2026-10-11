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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 10 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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noviembre 10 de 2026
08:47 p. m.
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  • Una central hidroeléctrica en el municipio de Palmira, Valle del Cauca fue blanco de un ataque terrorista. Según la empresa de energía Celsia, dos hombres armados dejaron abandonado un artefacto explosivo.
  • Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la Andi, es la primera mujer en más de 80 años en asumir el liderazgo del gremio de industriales.
  • Con camuflado del Ejército, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance del bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá. Además, confrontó a uno de los cabecillas capturados.
  • Noticias RCN conoció en primicia que la JEP solicitó información a la Fiscalía para determinar si existió participación de la exsenadora de comunes Sandra Ramírez con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
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