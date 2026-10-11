Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 9 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 10 de 2026
05:42 p. m.
05:42 p. m.
- Las autoridades tratan de esclarecer los hechos que rodean el crimen de Ramsés Vargas, hallado sin vida y con varios impactos de bala en el barrio El Paraíso. Fue encontrado sin sus pertenencias y sin el vehículo de alta gama en el que se movilizaba.
- Crece el escándalo por lo que revela un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre un posible intento de hackeo a la Registraduría por parte de un hombre que fue capturado el pasado viernes por supuestamente falsificar notas en la universidad.
- Un informe de la Procuraduría señala que solo 4 de 14 radares están funcionando. Trabajadores del sector reiteran que los problemas persisten a pesar de la inyección de recursos a este sector.
- Con anuncios en materia de seguridad, salud e inversiones finalizó la agenda del presidente Abelardo de la Espriella en Boyacá.