Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 9 de noviembre de 2026

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noviembre 10 de 2026
05:42 p. m.
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  • Las autoridades tratan de esclarecer los hechos que rodean el crimen de Ramsés Vargas, hallado sin vida y con varios impactos de bala en el barrio El Paraíso. Fue encontrado sin sus pertenencias y sin el vehículo de alta gama en el que se movilizaba.
  • Crece el escándalo por lo que revela un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre un posible intento de hackeo a la Registraduría por parte de un hombre que fue capturado el pasado viernes por supuestamente falsificar notas en la universidad.
  • Un informe de la Procuraduría señala que solo 4 de 14 radares están funcionando. Trabajadores del sector reiteran que los problemas persisten a pesar de la inyección de recursos a este sector.
  • Con anuncios en materia de seguridad, salud e inversiones finalizó la agenda del presidente Abelardo de la Espriella en Boyacá.
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