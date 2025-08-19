Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 19 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 19 de 2025
- Libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que falló una tutela interpuesta por la defensa. El documento ampara el derecho a la libertad individual del exmandatario mientras se toma una decisión de fondo sobre su caso.
- Este jueves llegarán los destructores de Estados Unidos a las costas venezolanas. Los buques cuentan con un sistema de misiles y a bordo estarán 4.000 marines.
- Dos informes de inteligencia internacional comprometen al régimen de Nicolás Maduro con el ELN, la Segunda Marquetalia y el denominado Cartel de los Soles, integrado por militares venezolanos.