Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026

Consulte el resultado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026. Verifique número ganador y serie del premio mayor.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:36 p. m.
Este martes 24 de febrero de 2026 varios colombianos estuvieron atentos a los sorteos nocturnos de las loterías de la Cruz Roja y del Huila, dos de los juegos más tradicionales del país.

Cada semana, miles de apostadores esperan con ilusión los resultados oficiales que pueden transformar su día a día. Si ya jugaste esta noche, aquí te contamos los números ganadores de ambos sorteos para que los compares con tu billete y verifiques si resultaste ganador.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 24 de febrero de 2026

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja celebrado esta noche entregó importantes premios para quienes acertaron los números.

El número ganador del premio mayor de este sorteo fue X, acompañado de la serie X.

Este número puede significar una gran sorpresa para más de un jugador que apostó con esperanza en este sorteo nocturno.

Si tu número coincide con alguno de los ganadores mencionados, te invitamos a verificar cuidadosamente tu billete y a seguir los pasos oficiales para reclamar tu premio. Es importante revisar cada dígito y la serie con detenimiento antes de acercarte a reclamar.

Resultado de la Lotería del Huila del 24 de febrero de 2026

Al mismo tiempo, la Lotería del Huila llevó a cabo su sorteo programado para este martes, con cifras que emocionan a quienes participan regularmente.

El número que se llevó el premio mayor fue X, con serie X, convirtiéndose en la combinación más esperada de la noche.

Si jugaste en la Lotería del Huila, te recomendamos hacer la comparación exacta de los números ganadores con tu billete.

Los sorteos de la Cruz Roja y del Huila siguen siendo uno de los momentos más esperados de la semana para muchos colombianos que sueñan con cambiar su suerte y conseguir ese premio que puede marcar la diferencia.

Revise este y otros resultados de chances y loterías más importantes de Colombia en el portal de Noticias RCN.

