Las Cazadoras K-Pop llegan a Colombia con un espectáculo que mezcla fantasía, música y acción en vivo

Tras agotar funciones en varios países de la región, Las Cazadoras K-Pop llegarán a Colombia para impactar con su show. El musical se presentará el 28 de febrero en Cali y el 1 de marzo en Bogotá, prometiendo una experiencia que combina canto en vivo, acrobacias, efectos especiales y una historia cargada de empoderamiento femenino.

Una historia de heroínas, música y poderes sobrenaturales

Inspirado en la película 'Las Guerreras K-Pop', el espectáculo presenta a tres protagonistas que luchan por salvar su mundo de fuerzas oscuras mientras exploran valores como la amistad, la valentía y la confianza en sí mismas.

Remi, interpretada por Andrea Aguirre, Cloe, por Shania Lazo y Mara, por Kenny Pérez, lideran esta aventura que mezcla coreografías electrizantes con una narrativa fantástica que busca conectar con el público desde el primer momento.

El montaje incluye un universo visual cargado de efectos especiales, luces y acrobacias que recrean un escenario lleno de criaturas sobrenaturales y desafíos mágicos. Además, el show contará con la participación de los 'Saja Boys', quienes aportarán energía y dinamismo a la puesta en escena con su talento y presencia escénica.

Un espectáculo que rinde homenaje al fenómeno global del K-pop

El musical ofrece un repertorio de éxitos del K-pop interpretados en inglés y español, en una propuesta que destaca la influencia global del género musical y su impacto cultural. Más allá del entretenimiento, la obra busca transmitir un mensaje sobre la importancia de enfrentar los miedos y luchar por los sueños personales.

La producción promete una puesta en escena de nivel internacional con vestuarios futuristas, saltos acrobáticos y tecnología de última generación que transformará el teatro en un universo inmersivo.

Las Cazadoras K-Pop se presentarán el 28 de febrero en la Arena USC de Cali y el 1 de marzo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá con dos funciones. El espectáculo está dirigido a públicos de todas las edades y se perfila como uno de los eventos musicales más llamativos de la temporada en el país.