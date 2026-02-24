CANAL RCN
Deportes

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

El nuevo hotel de la Selección Colombia fue exaltado por la FIFA: declaraciones del presidente Infantino.

Infantino
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:24 p. m.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la nueva infraestructura de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla.

En su intervención, calificó el complejo como uno de los más modernos del planeta y aseguró que fortalecerá el crecimiento del balompié nacional en todas sus categorías.

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Guadalajara? Esto dice el reglamento y las autoridades
RELACIONADO

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Guadalajara? Esto dice el reglamento y las autoridades

El evento reunió a directivos, jugadores y autoridades locales, y marcó un hito para la institución. El nuevo hotel está diseñado para albergar a las distintas selecciones del país, desde las categorías juveniles hasta la absoluta, tanto en la rama masculina como femenina.

“Este Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF es uno de los mejores del mundo, le dará la oportunidad a los niños, niñas y selecciones enfocarse en el fútbol”, afirmó Infantino durante su discurso oficial.

Gianni Infantino destacó el hotel de la Selección Colombia como referente mundial

El máximo dirigente del fútbol internacional subrayó que la obra no solo representa un avance en infraestructura, sino también una apuesta estratégica por el futuro del deporte en Colombia.

Según explicó, contar con instalaciones de alto nivel impacta directamente en el rendimiento deportivo y en la formación integral de los jugadores.

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente
RELACIONADO

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente

El complejo permitirá que los futbolistas concentren, entrenen y recuperen energías en un entorno diseñado bajo estándares internacionales. Para la FIFA, este tipo de proyectos consolida a Colombia como un actor relevante en la región.

Infantino también hizo énfasis en el posicionamiento del país en el fútbol femenino. “Colombia es una de las potencias mundiales del fútbol femenino”, afirmó, en referencia al desempeño reciente de las selecciones juveniles y mayores en torneos internacionales.

FIFA respalda la gestión de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol

Otro de los momentos más destacados de la jornada fue el respaldo explícito del presidente de la FIFA a la dirigencia actual.

Infantino elogió la gestión de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol, asegurando que el progreso institucional es evidente.

“Lo mejor que le ha pasado al fútbol colombiano son los 10 años de la presidencia de Ramón Jesurún”, señaló.

En su discurso, Infantino resaltó la conexión cultural del país con este deporte. “El fútbol es algo mágico, es pasión, es amor, no se puede explicar. En cualquier lugar del mundo hay un colombiano, este país tiene mucho amor por el fútbol”, expresó.

Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial
RELACIONADO

Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial

Con el respaldo de la FIFA, la FCF proyecta una nueva etapa en la que infraestructura, talento y gestión institucional trabajen de la mano para mantener a Colombia en la élite del fútbol mundial.

