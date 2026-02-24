CANAL RCN
Colombia Video

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900

El caso involucra circunscripciones especiales de paz y presuntos vínculos con irregularidades en obra hospitalaria de $26.000 millones.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:36 p. m.
La Procuraduría trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia sobre posible trashumancia electoral en el departamento de Guaviare, donde se registraron inscripciones inusitadas de cédulas en varios corregimientos, con aumentos que alcanzan el 3.000% en algunos puntos de votación.

Johan Camilo Rodríguez, economista y denunciante del caso, reveló en Noticias RCN que existen "patrones de estas inscripciones sobre todo aceleradas y masivas de cédulas en el departamento de Guaviare, todo esto girando en torno a lo que corresponde a las circunscripciones especiales de paz".

Según Rodríguez, la situación estaría vinculada a la candidatura de Alejandro Castillo, primo del exgobernador Heydeer Palacio.

Delicados señalamientos de trashumancia en Guaviare

Las irregularidades se concentran en puntos específicos alrededor de San José de Guaviare y el casco urbano de Retorno, incluyendo los corregimientos de Libertad, Retiro y Santo Domingo.

Hay puestos donde hay aumentos de cédulas del 3.000%, donde votaban 15 personas y ahorita tenemos más de 900 cédulas inscritas.

Rodríguez vinculó estas irregularidades con presuntos actos de corrupción en la construcción del hospital de Miraflores, obra que ha recibido más de 36.000 millones de pesos entre inversión del Ministerio de Salud, recursos municipales y adiciones, pero que presenta apenas un 2% de avance después de dos años.

El representante legal del consorcio constructor es Miguel Ángel Castillo, hermano del candidato y primo del exgobernador mencionado.

El Ministerio de Salud solicitó desde marzo del año pasado a la Gobernación de Guaviare la devolución de los recursos destinados al hospital "porque hay altos índices de corrupción", según Rodríguez.

Procuraduría trasladó grave denuncia de trashumancia al CNE

El denunciante aseguró que ya presentó las irregularidades ante la Procuraduría, donde existen procesos abiertos, aunque reconoció desconocer el avance en la Fiscalía.

El caso ahora está bajo la lupa de la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y potencialmente la Fiscalía, ante la gravedad del presunto delito electoral que podría afectar las próximas elecciones.

