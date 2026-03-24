Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 24 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 24 de 2026
08:58 p. m.
08:58 p. m.
- Colombia está de luto tras la tragedia en Puerto Leguízamo. Fueron decretados tres días de duelo nacional en homenaje a los héroes que fallecieron.
- En el Hospital Militar de Bogotá atienden a 27 militares que sobrevivieron al siniestro del avión en Putumayo. En Florencia, Caquetá, también permanecen hospitalizados tres soldados, su estado de salud es delicado.
- Para la Fiscalía está claro que fueron las disidencias de alias Iván Márquez las responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
- Falleció Lucy Nieto de Samper, una mujer que participó en algunos de los momentos más importantes de la historia de Colombia. Periodista, analista y columnista.