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Teófilo Gutiérrez sorprendió al entrar en la política en apoyo a candidato presidencial

Teófilo Gutiérrez apareció en campaña y respaldó a candidato presidencial. ¿Con quién sorprendió?

Teófilo Gutiérrez Junior de Barranquilla
FOTO: Junior Club SA - Facebook

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
08:55 p. m.
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La participación del futbolista Teófilo Gutiérrez en una actividad política ha generado reacciones en el país. Su presencia en un evento de campaña en Barranquilla abrió el debate sobre el papel de las figuras deportivas en escenarios electorales.

La aparición de Teófilo Gutiérrez en una jornada política sorprendió a seguidores del fútbol y a la opinión pública en Colombia.

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El delantero del Junior de Barranquilla fue visto en el barrio La Chinita, sector del que es oriundo, participando en una actividad que posteriormente se conoció hacía parte de una campaña presidencial.

Las imágenes, difundidas inicialmente en redes sociales, muestran al futbolista compartiendo con la comunidad y participando en actividades cotidianas, como un juego de dominó.

La escena rápidamente se viralizó, en parte por el arraigo popular del jugador y su cercanía con los barrios de la capital del Atlántico.

Teófilo Gutiérrez apareció en una campaña política

Aunque en un primer momento no se dieron mayores detalles, con el paso de las horas se confirmó que la actividad correspondía a una estrategia política liderada por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Las fotografías fueron publicadas por su entorno cercano y luego replicadas por el propio jugador en sus redes sociales.

Teófilo y Abelardo
Foto: IG Teófilo

El mensaje que acompañó las imágenes fue: “Firmes por el deporte, firmes por la patria”.

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Desde la campaña se destacó la historia de vida del futbolista como ejemplo de superación, resaltando que su trayectoria representa a miles de jóvenes que buscan oportunidades en contextos vulnerables.

Teófilo Gutiérrez y su participación en la política colombiana

Teófilo Gutiérrez, ídolo del Junior y referente barranquillero se unió a una campaña electoral. Su historia, marcada por sus inicios en barrios populares, conecta con una narrativa de esfuerzo y ascenso social.

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La participación de Teófilo Gutiérrez en esta actividad política refleja cómo el deporte y la política se cruzan cada vez más en Colombia.

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