Diosdado Cabello aseguró que el chavismo seguirá en el poder y respaldó a Delcy Rodríguez

En medio de una movilización en Caracas, Diosdado Cabello reiteró la permanencia del oficialismo en el poder, pidió unidad entre sus seguidores y expresó su respaldo a Delcy Rodríguez.

Durante una manifestación en la capital venezolana, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, envió un mensaje contundente a la militancia chavista: mantenerse cohesionados y evitar divisiones en un momento clave para el país.

En su intervención pública, también respaldó a Delcy Rodríguez como figura central del alto mando político, en medio de un escenario marcado por presiones externas y dificultades económicas internas.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre el poder en Venezuela?

En su discurso, Diosdado Cabello insistió en que el chavismo mantiene el control político y que seguirá en el poder en los próximos procesos electorales.

No caigamos en provocaciones de ningún tipo, sigamos adelante, acompañemos a la hermana Delcy (Rodríguez), confiemos plenamente en la capacidad, el trabajo y la consciencia de la compañera Delcy y del alto mando político que está con ella, dijo.

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Según afirmó, la oposición busca fragmentar al oficialismo, pero subrayó que la unidad entre partidos, movimientos sociales y la Fuerza Armada es clave para sostener el proyecto político.

Cuando el chavismo marcha, marcha en paz, en tranquilidad. Es fundamental para el futuro mantener la unidad revolucionaria de los partidos del Gran Polo Patriótico, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la clase trabajadora, de los hombres y mujeres que no descansan día y noche en cualquier rincón de la patria. Mantengamos la unidad de los movimientos sociales, reiteró.

Además, destacó la importancia de la cohesión de la clase trabajadora, a quienes calificó como pilares fundamentales del proceso político.

Ellos saben que si van a una elección, nosotros les vamos a ganar las elecciones que vengan. Ellos saben que si van a la calle, nosotros estaremos en la calle, concluyó.

Cabello también aseguró que, en caso de elecciones o movilizaciones en las calles, el oficialismo mantendrá su presencia activa.

Pronunciamiento de Diosdado Cabello en Venezuela

El pronunciamiento del dirigente ocurre en un momento particularmente complejo para Venezuela. Mientras Cabello convoca a la unidad y denuncia las sanciones internacionales, sectores de trabajadores y jubilados también se han movilizado en Caracas para exigir mejoras en sus condiciones de vida.

Actualmente, el salario mínimo en el país se ubica en niveles críticos, equivalente a menos de un dólar mensual, mientras la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos.

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En paralelo, Cabello hizo referencia a figuras del oficialismo como Nicolás Maduro y Cilia Flores, señalando su expectativa de que puedan retomar su participación en las luchas políticas del país.

“Sabemos que más temprano que tarde los tendremos con nosotros, en sus mismas luchas, en las luchas por los trabajadores y las trabajadoras, por el pueblo humilde”, dijo.