El legado memorable de la periodista y columnista Lucy Nieto de Samper

Hoy el periodismo colombiano se viste de luto. Lucy Nieto de Samper, pionera en una época en la que las redacciones no estaban pensadas para las mujeres, falleció dejando tras de sí un legado de rigor, independencia y valentía.

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Su voz firme y necesaria acompañó durante décadas la vida nacional desde las páginas de El Tiempo, donde se convirtió en una de las columnistas más longevas de Colombia y América Latina.

Una columnista que hablaba de todo y sin pelos en la lengua

Su carrera comenzó de manera inesperada, cuando recién casada y con dos hijos recibió la invitación de Jaime Restrepo, entonces dueño de la revista Cromos, para escribir sobre temas de vida social, cocina y moda.

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Sin embargo, Lucy pronto amplió su horizonte: reportajes, editoriales y columnas que abordaban con inteligencia y carácter los asuntos más relevantes del país. Su pluma nunca se rindió ante la complacencia y se convirtió en referente de análisis y opinión.

Su trabajo periodístico presente en la historia de Colombia

Nieto de Samper fue testigo y protagonista de debates que marcaron la historia nacional. Su estilo directo y apasionado inspiró a generaciones de periodistas, especialmente mujeres, que encontraron en ella un ejemplo de cómo abrirse paso en un oficio dominado por hombres. Su legado no está solo en lo que escribió, sino en lo que inspiró: independencia, valentía y compromiso con la verdad.

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A su hija, la también reconocida periodista María Elvira Samper, y a toda su familia, va el abrazo solidario de colegas y lectores que hoy rinden homenaje a una mujer que abrió camino y dejó huella imborrable en la memoria del periodismo colombiano.