Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 24 de 2026
04:44 p. m.
04:44 p. m.
- La fiscal general confirmó que la estructura de la Segunda Marquetalia habría dado la orden de asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
- Sobrevivientes describieron a la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea los segundos previos al terrible accidente. Algunos de ellos sostienen que sentían a la aeronave muy pesada.
- Un total de 127 personas viajaban en el avión hércules que despegó de Puerto Leguizamo. Hasta el momento son 68 los fallecidos.