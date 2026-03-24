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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de marzo de 2026

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marzo 24 de 2026
04:44 p. m.
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  • La fiscal general confirmó que la estructura de la Segunda Marquetalia habría dado la orden de asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
  • Sobrevivientes describieron a la tragedia del avión Hércules de la Fuerza Aérea los segundos previos al terrible accidente. Algunos de ellos sostienen que sentían a la aeronave muy pesada.
  • Un total de 127 personas viajaban en el avión hércules que despegó de Puerto Leguizamo. Hasta el momento son 68 los fallecidos.
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