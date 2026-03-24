Karol G deslumbró en la más reciente gala benéfica de su fundación: “No tengo palabras”

Carolina Giraldo ha vuelto a llevarse la atención del espectáculo ya que el más reciente fin de semana se convirtió en su mejor oportunidad para celebrar uno de los eventos que, según sus palabras, es considerado como uno de los más importantes dentro de su carrera musical.

Se trató de la segunda edición del ‘Con Cora Land’, la gala benéfica de su fundación, con la que busca realizar nuevas alianzas y consolidar más proyectos en pro de la Fundación Con Cora.

Sin embargo, varios momentos de la noche ya se han tomado las redes sociales al exaltarse la presencia de varios artistas del gremio y evidenciarse momentos memorables para Giraldo.

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Artistas en la gala de Karol G

La gran celebración, que se llevó a cabo en el Vizcaya Museum and Gardens en Miami, Florida, tuvo como invitados a un importante número de artistas. Dentro del selecto grupo se encontraron algunos como Marc Anthony, Alicia Keys, Elena Rose, Ela Taubert, Greeicy Rendón, Juliana, Nadia Ferreira, entre otros.

Por supuesto, dicho encuentro estuvo marcado por varios momentos especiales en los que la antioqueña se mostró bastante feliz de encontrarse a varios de sus colegas y posar junto a ellos en la alfombra rosa del lugar.

Durante la gala, del segundo aniversario, Carolina también tuvo un espacio para agradecer por el trabajo social hecho desde su fundación y los próximos retos que se han planteado para el segundo año.

“Estar aquí ya es una forma de sumar y cambiar el mundo. Nuestra fundación nació hace muchos años, cuando estábamos pequeñitas con mis papás. La intención de nuestra fundación es acompañar y abrir caminos para las mujeres. Apoyamos a la mujer a través de la educación, el arte, deporte, ciencia, música y diferentes disciplinas. Cambiar la mentalidad es el verdadero propósito de nuestra fundación”, explicó Carolina.

Karol G comparte recuerdo con Alicia Keys

Por otro lado, la mujer conmovió a su fanaticada al compartir detalles de un especial momento que protagonizó junto a la artista Alicia Keys al cantar su canción ‘Try Sleeping with a Broken Heart’, éxito lanzado en 2009.

“No tengo palabras para describir este momento que me regaló @aliciakeys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto con ella y verla apoyar nuestra fundación, es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento. Te agradezco, reina, por esa hermosa alma”, explicó Karol al recordar un video suyo cantando las canciones de la estadounidense en su habitación.