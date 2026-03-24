Militares de la Armada recibirán pago adicional: así funciona la nueva bonificación

El Gobierno Nacional anunció un nuevo incentivo económico para miembros de la Armada Nacional, una medida que impacta directamente las condiciones laborales de quienes cumplen misiones en el mar.

A través de un decreto oficial, se creó una bonificación por navegación dirigida a oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales.

La decisión se enmarca en las facultades del Ejecutivo para fijar el régimen salarial de la Fuerza Pública y busca reconocer las exigencias de las operaciones marítimas.

“Decreto No. 0272 del 17 de marzo de 2026. Por el cual se crea la Bonificación por Navegación para el personal de oficiales, suboficiales e infantes de marina de la Armada Nacional”, establece la normativa.

Así funcionará la bonificación para la Armada

El incentivo económico comenzará a aplicarse desde el quinto día de navegación continua. A partir de ese momento, los uniformados recibirán un pago adicional equivalente al 5 % de su sueldo básico, el cual aumentará progresivamente en un 1 % por cada día adicional de misión.

Este beneficio tendrá un límite máximo del 25 % mensual del salario básico. Es decir, entre más tiempo permanezca el militar en operación, mayor será el ingreso adicional, aunque sin superar ese tope.

La medida aplica para personal trasladado a unidades a flote, estaciones de guardacostas o batallones fluviales. También incluye a quienes sean enviados en comisión de servicio y cumplan con los requisitos establecidos.

Financiamiento y condiciones del nuevo pago

El decreto deja claro que esta bonificación no constituye factor salarial ni prestacional, por lo que no impacta otros pagos o liquidaciones. Además, el Gobierno precisó que el costo será asumido por el Ministerio de Defensa, sin generar presión adicional sobre el Tesoro Nacional.

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“Que los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política facultan al Congreso de la República para dictar las normas generales para que el Gobierno nacional fije el régimen salarial”, se lee en el documento oficial.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca fortalecer el bienestar del personal de la Armada, reconociendo las condiciones exigentes de su labor y su papel en la defensa del territorio nacional.