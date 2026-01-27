CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 27 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 27 de 2026
08:48 p. m.
  • Una tragedia golpea al departamento del Cauca, ocho personas murieron en un accidente de tránsito, una imprudencia sería la causa del fatal choque. Hay tres personas gravemente heridas.
  • Se escala la guerra comercial entre Ecuador y Colombia. El gobierno Petro anunció una nueva carga arancelaria del 30% para otros productos que se exportan a ese país. Gremios nacionales piden calma.
  • Informe de prestigiosa revista médica del Reino Unido, pone en evidencia la crisis de la salud en nuestro país. El título del articulo lo dice todo: "Cómo los políticos destruyeron el sistema de salud de Colombia".
  • Grave denuncia de la Secretaría de Educación de Bogotá. Dice que por primera vez en 20 años no podrá pagar a tiempo la nómina de los maestros, el Gobierno Nacional no ha girado los recursos.
