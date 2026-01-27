Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran viviendo su tercera semana de juego por lo que las expectativas son altas ante el conocimiento profundo de cada una de las dinámicas del exitoso reality.

No obstante, el ‘Jefe’ no ha parado de innovar y sorprender a los jugadores ya que, en la gala más reciente, los presentadores dieron la sorpresa de que el público tiene el poder de elegir al saboteador de la semana, quien tendrá la responsabilidad de alterar el orden de la casa con el incentivo de ganar la inmunidad si no es descubierto.

Primer sabotaje en La Casa de los Famosos

El primer elegido por parte del público fue el famoso Juanda Caribe, quien tuvo la tarea de sabotear a sus compañeros durante la más reciente noche en el juego. Así mismo, tiene la labor de tener un cómplice sin ser descubiertos, pues, en caso de no lograr pasar desapercibidos, tendrá que ir a la placa de nominados.

En su caso, Maiker fue el elegido por parte del famoso presentador. De esta manera, ambos participantes diseñaron un novedoso plan para alterar el orden de la casa por medio de distintas acciones como desorganizar los muebles de la sala, comedor, platos, regar tierra en el suelo, entre otras.

No obstante, el hombre también tomó la decisión de sacar los papeles usados de las canastas del baño y regarlas por el suelo de esta zona.

Discusión en La Casa de los Famosos

Por supuesto, las reacciones de los otros participantes no se hicieron esperar ya que Manuela Gómez fue la primera famosa en percatarse de la situación al observar el evidente desorden al ingresar a la sala pequeña y el baño.

Fue así como la discusión se intensificó entre todos los participantes, quienes se reunieron para condenar el hecho y exigir la verdad detrás del contundente acontecimiento.

En medio del almuerzo, varios participantes manifestaron su inconformidad con Alexa Torres, quien habría aprovechado la situación para dar a conocer que el autor de los hechos habría confesado su arrepentimiento.

No obstante, no reveló la identidad del mismo por lo que esto generó gran descontento e incertidumbre entre todos los famosos.