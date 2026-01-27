Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías

En entrevista con el doctor Jairo Quintana, odontólogo estético, pionero en odontología digital y diseño de sonrisa, expresidente del Colegio de Odontólogos y actual presidente de la Asociación Estética ACOED, analizamos los errores más comunes en la higiene oral que siguen afectando la salud dental de millones de personas.

El especialista nos explicó por qué no se trata de productos costosos, sino de técnica, constancia y prevención.

También, nos compartió recomendaciones clave para evitar caries, enfermedades de las encías y otros problemas silenciosos que pueden comprometer la sonrisa y la salud general, ya que millones de personas repiten hábitos que, lejos de proteger su sonrisa, pueden causar caries, sangrado de encías y sensibilidad dental.

Desde usar demasiada fuerza al cepillarse hasta olvidar el hilo dental o la lengua, estos errores silenciosos se acumulan con el tiempo y afectan no solo la estética, sino también la salud general.

Errores más comunes en la higiene oral diaria

Uno de los fallos más frecuentes es creer que entre más fuerte se cepillan los dientes, mejor será la limpieza. En realidad, esto desgasta el esmalte y provoca retracción de las encías, lo que genera sensibilidad dental. La técnica correcta consiste en movimientos suaves y circulares.

Otro error habitual es cepillarse menos de dos minutos. Un cepillado rápido no elimina completamente la placa bacteriana, especialmente en las muelas posteriores. Lo recomendado es hacerlo durante mínimo dos minutos, dos o tres veces al día.

Además, muchas personas olvidan el hilo dental, a pesar de que el cepillo no alcanza los espacios entre los dientes, donde se originan gran parte de las caries y enfermedades de las encías. También suele pasarse por alto la limpieza de la lengua, que acumula bacterias responsables del mal aliento.

Usar cepillos viejos, de cerdas duras o deformadas, así como abusar del enjuague bucal creyendo que sustituye el cepillado, son otros errores comunes que afectan la salud oral.

Hábitos sencillos que marcan la diferencia en la salud oral

La salud oral no depende de rutinas complicadas, sino de hábitos simples y constantes. Cepillarse con la técnica correcta, usar hilo dental todos los días y limpiar la lengua y encías son acciones básicas que pueden prevenir más del 90 % de los problemas bucales.

Complementar la rutina con un enjuague bucal sin alcohol y acudir regularmente al odontólogo también ayuda a detectar problemas a tiempo, antes de que se conviertan en tratamientos costosos o dolorosos.

¿Cada cuánto cambiar el cepillo dental y por qué?

Los odontólogos recomiendan cambiar el cepillo cada dos o tres meses, o antes si las cerdas están abiertas. Con el uso, estas pierden firmeza y no limpian adecuadamente, además de que pueden dañar las encías.

También es importante elegir un cepillo adecuado según las recomendaciones de un profesional, ya que no todos los tipos de encías o dientes requieren la misma dureza de cerdas.

¿Cómo prevenir caries y enfermedades en las encías?

La prevención se basa en tres pilares: higiene diaria, controles profesionales y hábitos saludables. Cepillarse correctamente, usar hilo dental, asistir al odontólogo cada seis meses y evitar el consumo de tabaco o vapeadores reduce drásticamente el riesgo de caries y enfermedad periodontal.

Mantener una buena hidratación y controlar el consumo de azúcares también protege la boca del ataque ácido constante que favorece la desmineralización dental.

El papel clave de la alimentación en la salud oral

Lo que comes influye directamente en la salud de tus dientes y encías. Alimentos ricos en azúcar y bebidas ácidas, consumidos durante el día, mantienen la boca en un entorno favorable para las caries.

En cambio, una dieta balanceada rica en frutas, verduras, lácteos y agua fortalece el esmalte dental y ayuda a mantener un equilibrio saludable en la boca. Comer bien no solo beneficia al cuerpo, sino también a la sonrisa.

Señales de alerta en tu salud oral que no debes ignorar

Existen síntomas que indican que algo no está bien y requieren consulta inmediata: