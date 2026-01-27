Álvaro Montero en Vélez: dos partidos como titular y ya es figura en Argentina

El fútbol argentino encontró un nuevo protagonista colombiano que empieza a escribir su historia en Liniers. Álvaro Montero, el gigante guardameta guajiro, firmó una actuación consagratoria en el Estadio José Amalfitani, siendo pieza fundamental para que Vélez Sarsfield remontara y venciera 2-1 a Talleres de Córdoba por la segunda fecha del campeonato local.

Bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, el exarquero de Millonarios completó su segundo partido consecutivo como titular, consolidando un registro impecable: desde su arribo al "Fortín", el equipo no conoce la derrota cuando él custodia el arco, acumulando tres victorias y un empate en sus cuatro apariciones oficiales.

Atajadas determinantes de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield

A pesar de que el compromiso inició con adversidad tras un gol de cabeza de Augusto Schott al minuto 27, el colombiano no permitió que el desánimo se apoderara en su rendimiento. Luego, Vélez igualó el partido y Montero se creció bajo los tres palos.

Montero registró cuatro intervenciones directas de gol que mantuvieron con vida al cuadro local. La primera de ellas fue un manotazo salvador tras un cabezazo a quemarropa, nuevamente de Schott, que amenazaba con el doblete.

Posteriormente, el guajiro exhibió su capacidad de lectura en un mano a mano frente a Rick, achicando el ángulo de tiro con una velocidad sorprendente para su estatura, y finalizó su exhibición con una estirada precisa ante un remate de media distancia de que buscaba la base del poste derecho.

Álvaro Montero se gana la confianza de Vélez en el fútbol argentino

La seguridad transmitida por Montero desde el fondo permitió que Vélez volcara sus esfuerzos al ataque, logrando el gol del triunfo al minuto 79 por intermedio de Joaquín García.

Esta victoria no solo posiciona al "Fortín" en la parte alta de la tabla, sino que ratifica la apuesta del club por el talento colombiano en una posición históricamente exigente en el balompié albiceleste.

La prensa argentina y la hinchada de Vélez han destacado la personalidad y los reflejos del arquero de la Selección Colombia, quien parece haberle ganado la pulseada por la titularidad a su competidor directo.

Con el ritmo de competencia recuperado, Montero no solo se roba el corazón de los aficionados de Liniers, sino que envía un mensaje contundente al cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara al Mundial.