Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 27 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 27 de 2026
08:08 a. m.
08:08 a. m.
- Rescataron a niña de 2 años que había sido raptada en Florida, Valle del Cauca. La mujer que la sacó de su casa fue detenida.
- Sigue la tensión por los aranceles entre Colombia y Ecuador. Quitó elevó 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano por su oleoducto.
- Alerta de la Defensoría por los constantes cambios en la Unidad para las Víctimas. Hay denuncias por posible corrupción en la entidad.