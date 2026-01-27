CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 27 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Rescataron a niña de 2 años que había sido raptada en Florida, Valle del Cauca. La mujer que la sacó de su casa fue detenida.
  • Sigue la tensión por los aranceles entre Colombia y Ecuador. Quitó elevó 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano por su oleoducto.
  • Alerta de la Defensoría por los constantes cambios en la Unidad para las Víctimas. Hay denuncias por posible corrupción en la entidad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Otras Noticias

Secuestros

Niñera se aprovechó de la confianza de una mujer y secuestró a su hija de dos años en Valle

La menor estuvo cerca de 40 horas secuestrada. La niñera se la llevó hasta Santander de Quilichao.

Yeison Jiménez

Se estrenó el video de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez: es tendencia en redes

Varios de los colegas de Yeison Jiménez se unieron para dedicarle una canción y el videoclip está dando de qué hablar.

Gasolina

Estas son las tres ciudades que quedarán con la gasolina más baja a partir del 1 de febrero

Champions League

Partidazos de Champions League este miércoles 28 de enero con presencia colombiana

Nicolás Maduro

Revelan cómo está la salud de Nicolás Maduro estando preso en Nueva York: su hijo habló