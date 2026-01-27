CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 26 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
12:30 a. m.
  • Una intensa tormenta invernal azota gran parte de Estados Unidos; al menos 29 personas murieron por cuestiones vinculadas al fenómeno climático.
  • El Gobierno de Ecuador anunció el aumento de la tarifa del transporte de crudo colombiano a través del sistema de oleoducto transecuatoriano.
  • El miedo ronda a las víctimas de extorsión en Bogotá; aunque las autoridades desmantelaron la banda criminal de Los Satanás, responsable de varios casos incluidos homicidios, se siguen reportando denuncias.
