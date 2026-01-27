CANAL RCN

Te puede interesar

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas

¿Le tocó ser jurado el 8 de marzo en Colombia? Estas son las causales legales para evitar multas.

Tolima

Alerta en Tolima por muertes de fiebre amarilla: en lo que va de este año ya van 10 fallecidos

Como medida de prevención, las autoridades ordenaron la revacunación obligatoria para todas las personas que lleven más de 10 años sin recibir la vacuna contra la fiebre amarilla.

Accidente de tránsito

Un niño entre los ocho muertos del trágico accidente de bus y tractocamión en la vía Panamericana

Ucrania

Bombardeos rusos contra Ucrania dejan al menos 10 muertos y decenas de heridos

Redes sociales

“Me tomé el tiempo suficiente”: Karina García habló sobre su nuevo romance con Kris R