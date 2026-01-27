CANAL RCN
Alianzas políticas reconfiguran la campaña de Abelardo de la Espriella

Además de la alianza con Creemos, la campaña de De la Espriella recibió el respaldo de varios líderes de Cambio Radical y de sectores empresariales vinculados a la familia Char.

enero 27 de 2026
08:49 p. m.
La campaña de Abelardo de la Espriella suma nuevas adhesiones en medio de la carrera hacia las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas.

RELACIONADO

Este martes se confirmó que mañana en Medellín se presentará oficialmente la alianza con Creemos, el partido del alcalde Federico Gutiérrez.

El evento contará con la presencia del candidato, concejales, diputados y aspirantes a Cámara y Senado, entre ellos Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local y cabeza de lista.

RELACIONADO

Apoyo de Cambio Radical y empresarios

Además de la alianza con Creemos, la campaña de De la Espriella recibió el respaldo de varios líderes de Cambio Radical y de sectores empresariales vinculados a la familia Char. Aunque se busca que el partido completo se adhiera, las definiciones se darán después del 8 de marzo, fecha de la gran consulta.

La llegada de Gutiérrez y su círculo político a la campaña ha generado una ruptura en la política antioqueña, donde sectores cercanos al gobernador Andrés Julián Rendón apoyan a Paloma Valencia o a quien resulte ganador en la consulta.

RELACIONADO

Conservadores divididos y apoyos a Roy Barreras

Mientras tanto, el Partido Conservador sigue sin definir candidato. La dirección está dividida en dos bloques: diez votos respaldan a Fraile Cepeda y otros diez a Felipe Córdoba, lo que ha impedido convocar la gran convención.

En paralelo, Roy Barreras avanza con apoyos individuales pese a que el Partido de la U descartó respaldarlo en la interpartidista. El senador José David Name organizó recientemente una reunión en Barranquilla para Barreras, y también se sumaron las senadoras liberales Laura Ester Fortich y Jezmi Lizeth Barraza.

