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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 27 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
08:15 p. m.
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  • Emotivas palabras de los amigos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno asesinado en Cúcuta
  • A la cárcel hombre llevaba a su hijastra a una obra de construcción para agredirla sexualmente en Boyacá
  • Perrita falleció tras intentar escapar de un incendio en un apartamento en Neiva
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