Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 27 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2026
08:15 p. m.
08:15 p. m.
- Emotivas palabras de los amigos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno asesinado en Cúcuta
- A la cárcel hombre llevaba a su hijastra a una obra de construcción para agredirla sexualmente en Boyacá
- Perrita falleció tras intentar escapar de un incendio en un apartamento en Neiva