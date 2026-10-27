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A la cárcel hombre llevaba a su hijastra a una obra de construcción para agredirla sexualmente en Boyacá

Según la Fiscalía, el condenado la intimidó para que no contara lo sucedido y le ocasionó afectaciones psicológicas.

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Foto: Freepik.

Valentina Bernal

octubre 27 de 2026
08:11 p. m.
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Un hombre fue condenado a 14 años y cinco meses de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas sobre las agresiones sexuales cometidas contra su hijastra en el municipio de Ramiriquí, Boyacá.

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El hombre habría aprovechado la confianza que la niña depositaba en él, debido a su relación con la madre de la víctima, para cometer las agresiones.

¿Cómo ocurrieron las agresiones contra la menor?

Las investigaciones adelantadas por un fiscal de la Seccional Boyacá permitieron establecer que el hombre utilizaba diferentes espacios para acercarse a la víctima y agredirla sexualmente.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el condenado trabajaba como maestro de obra y aprovechaba esa actividad para llevar a la menor al lugar donde laboraba. Cuando se encontraban solos en la construcción, la agredía.

Los hechos también se presentaron en una finca del hombre, a donde la niña era obligada a llevarle el almuerzo. La investigación estableció que estas situaciones se repitieron durante varios años.

La intimidaba para evitar que contara lo sucedido

Además de las agresiones sexuales, la Fiscalía documentó presiones e intimidaciones dirigidas contra la menor para impedir que revelara lo ocurrido a sus familiares o amigos.

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Estas circunstancias quedaron registradas en las valoraciones de psicología y trabajo social practicadas a la víctima durante el proceso investigativo.

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, la niña ha presentado afectaciones psicológicas, entre ellas síntomas de ansiedad, temor y distanciamiento hacia figuras masculinas. La Fiscalía señaló que estas manifestaciones son compatibles con los hechos investigados.

Finalmente, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, el juez declaró responsable al hombre del delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y le impuso una pena de 14 años y cinco meses de prisión.

La condena es de primera instancia, por lo que contra la decisión proceden los recursos establecidos por la ley.

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