Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 27 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 27 de 2026
04:30 p. m.
04:30 p. m.
- Frío extremo o temperaturas de hasta 39 grados: así estará el clima en Colombia según el Ideam
- Presidente De la Espriella anuncia que tres mujeres estarán al mando de la Polfa por primera vez
- Ley de rescate fiscal pondrá a prueba las mayorías del Gobierno en el Congreso: esto dicen los senadores Ariel Ávila y Hernán Cadavid
- Renunciaron los médicos del hospital donde asesinaron a un paciente en Suárez, Cauca