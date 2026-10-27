Confirmado: Estos serán los precios de boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla
La CONMEBOL dio a conocer los precios oficiales.
Mateo Alfonso Rey
07:36 p. m.
La fiesta del fútbol continental se empieza a vivir con intensidad en Colombia. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha dado luz verde al proceso de comercialización de la boletería para la gran final de la Copa Sudamericana 2026, encuentro definitivo que tendrá como escenario estelar el imponente Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Con la expectativa por las nubes ante el duelo que definirá al nuevo monarca de "La Gran Conquista", los fanáticos tanto locales como internacionales se preparan para asegurar su lugar en el partido que paralizará a Sudamérica.
A continuación, le detallamos los precios oficiales, las categorías disponibles y el paso a paso de cómo adquirir las entradas de manera segura.
¿Cuánto cuestan las boletas para la final de la Sudamericana?
Para esta edición en territorio colombiano, la organización ha dispuesto diferentes categorías de precios fijados en dólares estadounidenses, adaptándose a la ubicación dentro del coloso.
- Occidental - Categoría 1 - USD 250 - $783.327 COP
- Oriental - Categoría 2 - USD 180 - $563.995 COP
- Sur (Exclusivo hinchadas) - Categoría 3 - USD 90 - $281.998 COP
- Norte (Exclusivo hinchadas) - Categoría 3 - USD 90 - $281.998 COP.
Así puede comprar las boletas de la final de Sudamericana
- Accede a la plataforma autorizada: Ingresa únicamente al portal oficial de boletería (sudamericana.eleventickets.com).
- Registro de usuario: Crea una cuenta o inicia sesión ingresando tus datos personales completos. Cada boleto es nominativo e intransferible.
- Selecciona la localidad: Escoge entre las opciones disponibles (Categoría 1 en Occidental, Categoría 2 en Oriental, o las localidades populares de Categoría 3 reservadas prioritariamente para los clubes finalistas).
- Método de pago: Realiza la transacción utilizando tarjetas de crédito o débito habilitadas para pagos internacionales.
- Descarga tu boleto: Tras completar la compra, la entrada digital (código QR) quedará asociada a tu perfil para presentarse junto con tu documento original de identidad el día del evento en el Estadio Metropolitano.