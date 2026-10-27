Confirmado: Estos serán los precios de boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla

La fiesta del fútbol continental se empieza a vivir con intensidad en Colombia. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha dado luz verde al proceso de comercialización de la boletería para la gran final de la Copa Sudamericana 2026, encuentro definitivo que tendrá como escenario estelar el imponente Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Con la expectativa por las nubes ante el duelo que definirá al nuevo monarca de "La Gran Conquista", los fanáticos tanto locales como internacionales se preparan para asegurar su lugar en el partido que paralizará a Sudamérica.

A continuación, le detallamos los precios oficiales, las categorías disponibles y el paso a paso de cómo adquirir las entradas de manera segura.

¿Cuánto cuestan las boletas para la final de la Sudamericana?

Para esta edición en territorio colombiano, la organización ha dispuesto diferentes categorías de precios fijados en dólares estadounidenses, adaptándose a la ubicación dentro del coloso.

Occidental - Categoría 1 - USD 250 - $783.327 COP

Oriental - Categoría 2 - USD 180 - $563.995 COP

Sur (Exclusivo hinchadas) - Categoría 3 - USD 90 - $281.998 COP

Norte (Exclusivo hinchadas) - Categoría 3 - USD 90 - $281.998 COP.

Así puede comprar las boletas de la final de Sudamericana