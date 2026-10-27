Inicia la gira del rey Carlos III del Reino Unido por el Caribe

La exigencia de indemnizaciones y peticiones de disculpas marcan el inicio de la gira del rey Carlos III por el Caribe y Sudamérica, un viaje de nueve días que inició el martes 27 de octubre y llevará al monarca británico a las Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda.

Mientras la corona británica busca enfocar la agenda en el cambio climático y las oportunidades de comercio internacional, varios líderes de la Commonwealth —asociación con 56 países miembro que, en su mayoría, fueron una colonia británica— han elevado el tono para reclamar que la monarquía asuma responsabilidades históricas por la época colonial y el tráfico de esclavos.

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El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que mantendrá un encuentro con el soberano, adelantó en declaraciones a la cadena ITV News que admitir el pasado representa únicamente un “primer paso”, remarcando que “pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa”.

Una postura similar sostiene la secretaria general de la Commonwealth, Shirley Ayorkor Botchwey, para quien unas disculpas por parte del monarca “no harían ningún daño”. Además, indicó que “ha llegado el momento” de discutir posibles formas de reparación.

Detalles del itinerario de Carlos III en el Caribe:

A pesar de que el Reino Unido ha expresado muestras de pesar en distintas oportunidades por los hechos ocurridos en la época de las colonias, a los que el mismo Carlos III se refiere como "los días más oscuros", ningún monarca británico ha emitido disculpas oficiales hasta la fecha. Asimismo, el gobierno británico ha rechazado de forma sistemática la posibilidad de otorgar indemnizaciones económicas, a manera de compensación.

El viaje de Carlos III se desarrolla bajo un hermetismo médico constante, dado que el monarca de 77 años continúa en tratamiento contra un cáncer del cual no se han revelado detalles.

Tras su paso por Bahamas y Guyana, el rey se encontrará en Antigua y Barbuda con la reina Camila, para encabezar la cumbre bienal de los países miembros de la Commonwealth del 1 al 4 de noviembre.

El viaje trae al presente el complejo antecedente de 2022, cuando la gira caribeña de los príncipes de Gales, William y Kate, concluyó en un fracaso diplomático empañado por protestas contra la monarquía y reclamos de indemnización. De cara a la nueva visita de la monarquía británica, el Palacio de Buckingham precisó que, en sus compromisos, el rey no buscará eludir aquellos días de oscuridad.