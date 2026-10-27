ExpoSolar Colombia 2026: lugar, fecha y temas que marcarán esta edición

Bogotá será sede de la décima edición de ExpoSolar Colombia, un encuentro que reunirá a representantes del sector energético para abordar el uso de la energía solar en hogares, empresas y actividades productivas. Asimismo, el almacenamiento con baterías y las minigranjas también estarán entre los principales temas de su agenda.

Según los organizadores, la feria contará con la participación de 37 países y más de 400 marcas. La exposición ocupará 20.000 metros cuadrados e incluirá espacios académicos, exhibiciones tecnológicas y reuniones empresariales.

¿Dónde será ExpoSolar Colombia 2026 y cuál es la fecha?

El encuentro se realizará en Corferias, Bogotá, del 28 al 30 de octubre de 2026.

Las jornadas iniciarán a las 10:00 de la mañana y finalizarán a las 8:00 de la noche. Además, las boletas se podrán adquirir en las taquillas del recinto o en la página web oficial de ExpoSolar 2026.

La feria, que comenzó en 2017, congregará a fabricantes, distribuidores, instaladores, inversionistas y representantes de la banca. De igual manera, también contempla la participación de sectores como la industria, el comercio, el agro, la academia y las entidades públicas.

Para la rueda de negocios, los organizadores esperan superar las 6.000 citas. La programación incluye encuentros breves de relacionamiento y una aplicación para facilitar contactos entre los asistentes.

¿Qué temas tendrá la programación de esta edición?

El X Congreso Internacional sobre Energía Solar estará dedicado a las minigranjas y a los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, conocidos como BESS. Estos permiten guardar electricidad para utilizarla posteriormente.

También se anunciaron 130 charlas técnicas y una exhibición que abarcará energía solar térmica y fotovoltaica, movilidad eléctrica e iluminación LED solar, con aplicaciones para distintos sectores económicos.

Uno de los objetivos del encuentro es promover “el surgimiento de una nueva clase empresarial” alrededor de estas tecnologías.

La agenda se complementará con un certamen de fotografía sobre transición energética. Las actividades pondrán sobre la mesa las posibilidades de la generación solar y su integración con soluciones de almacenamiento.