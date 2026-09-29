Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 29 de 2026
08:53 p. m.
08:53 p. m.
- Responsables del ‘paseo millonario’ a Diana Ospina en Bogotá, alias Pablito y alias Pachanga, escucharon el fallo condenatorio en medio de bostezos y sonrisas.
- Fue asesinado el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, más conocido como ‘Jhon Calzones’. Sicarios llegaron hasta su finca y le dispararon.
- Cayó alias El Pollo, señalado de reclutar a Mónica Lizeth, la niña de 14 años que después de manera infame fue asesinada por las disidencias de las Farc en el Catatumbo.
- El director de la UNP informó que el esquema de seguridad de la condenada Juliana Guerrero costó 739 millones de pesos. También Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, tiene seis carros blindados y 16 hombres de protección.
- Un ladrón terminó siendo clave para descubrir un aberrante caso de abuso. Se robó un celular y encontró videos que serían prueba de las agresiones sexuales a las que era sometida una niña de nueve años. La victimaría sería la mamá de la menor.