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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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septiembre 29 de 2026
08:53 p. m.
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  • Responsables del ‘paseo millonario’ a Diana Ospina en Bogotá, alias Pablito y alias Pachanga, escucharon el fallo condenatorio en medio de bostezos y sonrisas.
  • Fue asesinado el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, más conocido como ‘Jhon Calzones’. Sicarios llegaron hasta su finca y le dispararon.
  • Cayó alias El Pollo, señalado de reclutar a Mónica Lizeth, la niña de 14 años que después de manera infame fue asesinada por las disidencias de las Farc en el Catatumbo.
  • El director de la UNP informó que el esquema de seguridad de la condenada Juliana Guerrero costó 739 millones de pesos. También Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, tiene seis carros blindados y 16 hombres de protección.
  • Un ladrón terminó siendo clave para descubrir un aberrante caso de abuso. Se robó un celular y encontró videos que serían prueba de las agresiones sexuales a las que era sometida una niña de nueve años. La victimaría sería la mamá de la menor.
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