Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

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septiembre 29 de 2026
03:53 p. m.
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  • Preocupante noticia para pacientes de la Nueva EPS y del Fondo del Magisterio, Fomag. El Hospital San José en Bogotá anunció que solo los podrá atender hasta el 30 de septiembre. Las millonarias deudas impiden que sigan prestándoles el servicio.
  • Sigue la consternación en Bello, Antioquia, tras la captura de una mujer por supuestamente es la responsable de la muerte de su bebé de siete meses.
  • Otro hombre secuestró y torturó a su novia. La golpeó y la abusó sexualmente durante tres días en una vivienda de Usme, sur de Bogotá. Fue capturado y enviado a prisión.
  • En algunas zonas del país empieza a sentirse con más fuerza la falta de agua, por la sequía de afluentes que abastecen acueductos. En Tolima y Boyacá toman medidas.
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