Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 29 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 29 de 2026
11:12 a. m.
11:12 a. m.
- Cuatro horas de terror vivió un joven contador en el sur de Bogotá, luego de aceptar una supuesta cita de trabajo en la que fue secuestrado por seis criminales que lo grabaron pidiendo auxilio para extorsionar a su familia.
- Una menor de 16 años fue encerrada, golpeada y abusada sexualmente por su novio, un joven de 20 años que además la chantajeaba con publicar fotos de ella.
- Capturaron a la mamá del bebé de 7 meses que murió en un hospital de Medellín. La joven de 18 años es señalada de haberle causado la muerte al pequeño, que llegó con señales de maltrato al centro médico.