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Se rompe la derecha: el choque entre Salvación Nacional y el Centro Democrático sacude las alianzas para 2027

El Centro Democrático tomó distancia de Enrique Gómez y descartó, por ahora, construir coaliciones con Salvación Nacional.

Maritza Aristizábal

septiembre 29 de 2026
08:54 p. m.
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La derecha atraviesa una nueva disputa interna que ya empieza a tener consecuencias en la estrategia electoral para las elecciones regionales de 2027.

El enfrentamiento entre el Centro Democrático y Salvación Nacional escaló después de varios pronunciamientos de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, en los que cuestionó al uribismo y calificó al expresidente Álvaro Uribe como “socialdemócrata”.

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El Centro Democrático respondió públicamente y aseguró que se cansó de las “constantes descalificaciones”, además de señalar que no existe interés en construir coaliciones con Gómez.

Se enfrían los acuerdos entre las dos colectividades

El distanciamiento toma relevancia porque ambos sectores hacen parte del actual mapa político de la derecha y, hasta hace poco, se hablaba de la posibilidad de buscar acuerdos territoriales para competir conjuntamente en algunas regiones.

Ahora ese escenario quedó en suspenso.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, reconoció que existen diferencias, pero planteó que en algunas regiones será necesario buscar acuerdos y pidió tramitar las discrepancias con respeto, especialmente de cara a las elecciones de 2027.

En Bogotá, por ejemplo, este escenario pone sobre la mesa el futuro de eventuales acuerdos entre sectores de derecha para definir candidaturas al Concejo y otros cargos de elección popular.

¿Qué está pasando con Salvación Nacional?

Mientras el Centro Democrático marca distancia, Salvación Nacional avanza en otra dirección.

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Enrique Gómez ha confirmado conversaciones para una eventual fusión entre Salvación Nacional y Defensores de la Patria, partido relacionado con el presidente Abelardo de la Espriella.

La posibilidad no se limitaría a esas dos colectividades. También existen conversaciones con Creemos, movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para explorar una eventual integración de fuerzas de cara a las elecciones regionales.

El eventual proceso de fusión tendría que surtir los trámites correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral.

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