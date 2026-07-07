Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 7 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 07 de 2026
09:03 p. m.
09:03 p. m.
- En entrevista con Noticias RCN, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo mandó un vehemente mensaje al gobierno sobre el respeto a la decisión popular y pidió a las Fuerzas Militares y a las instituciones respaldar al presidente legítimamente elegido, Abelardo de la Espriella.
- El gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció la designación de nuevos ministros. Por ahora quedan pendientes las designaciones en los ministerios de Salud, Trabajo, Minas, Agricultura, TIC, Cultura, Ciencia y la Cancillería.