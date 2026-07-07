CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 7 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
09:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En entrevista con Noticias RCN, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo mandó un vehemente mensaje al gobierno sobre el respeto a la decisión popular y pidió a las Fuerzas Militares y a las instituciones respaldar al presidente legítimamente elegido, Abelardo de la Espriella.
  • El gobierno electo de Abelardo de la Espriella anunció la designación de nuevos ministros. Por ahora quedan pendientes las designaciones en los ministerios de Salud, Trabajo, Minas, Agricultura, TIC, Cultura, Ciencia y la Cancillería.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mañana Express

Mañana Express martes 7 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 6 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express lunes 6 de julio de 2026

Otras Noticias

Bogotá

Suspenden ocho bares en Bogotá tras hallar alcohol adulterado y menores de edad

La Policía y la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo operativos en los bares. Esto, en medio del Mundial.

Estados Unidos

Vuelven las sanciones sobre el petróleo iraní tras ataques registrados en Ormuz

Tras firmar el memorando de entendimiento con EE. UU., Irán insiste en que el tráfico por Ormuz no volverá a ser libre, como antes.

Fútbol

Tercer Tiempo Fest 2026: vuelve a Bogotá el Festival Mundial de Cine de Fútbol

Educación

Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos

Juan Fernando Quintero

'Juanfer' Quintero dejó dudas sobre su futuro en la Selección Colombia: ¿se despidió?